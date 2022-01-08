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Около трех тысяч полицейских работают в усиленном режиме в Туркестанской области

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Января 2022, 10:41
Около трех тысяч полицейских работают в усиленном режиме в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Около трех тысяч полицейских работают в усиленном режиме в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Сейчас ситуация в Туркестанской области стабильная. Тем не менее, режим ЧП сохраняется, ситуация находится под строгим контролем. На границах области установлены блокпосты на въездах в районы, города. Каждый автомобиль находится под пристальным осмотром», - говорится в информационном сообщении акимата.

Заместитель акима области Сакен Калкаманов, который сегодня вышел в прямой эфир через социальную сеть, призвал общественность не верить ложной информации.

«В Туркестанской области ситуация стабильная. Только интернет не стабилен. Поэтому мы предоставляем официальную информацию через местные СМИ. Поэтому следите только за официальными новостями. Дезинформации много, призываю не доверять ей», - сказал Сакен Калкаманов.

В каждом регионе области запущена прямая телефонная линия. С ним может связаться любой житель и сообщить по ситуации.


Туркестанская область   Безопасность   МВД РК   ЧП-2022  
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