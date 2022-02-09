Около трех млн необработанных шкур выбрасывают в Казахстане ежегодно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Юрий Жулин поднял вопросы совершенствования работы по обработке шкур крупного рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отечественном животноводстве ежегодно реализуется от силы 10-20% сырой кожи. А около 2,5-3 млн. штук необработанной шкуры крупного скота зачастую просто выбрасывается. По открытым данным, потери крестьян составляют порядка 14 млрд. тенге. Возникают еще и санитарно-эпидемиологические проблемы. Еще 5-6 лет назад сельчане как-то зарабатывали на кожевенном сырье, которое имеет высокую экспортную рентабельность. Однако в 2016, 2017 и 2019 годах вводился запрет на экспорт шкуры для поддержки кожевенных предприятий», - сказал Юрий Жулин, озвучивая свой депутатский запрос.

По его словам, запрет не дал серьезного эффекта. Сегодня загруженность предприятий не доходит и до трети мощностей.

«Их количество сократилось. В то же время заготовительную отрасль запрет на экспорт отправил в нокаут, причем в глубокий. Переизбыток шкур уронил их цену до себестоимости. Во многих регионах заготовка шкур так и не ведется – невыгодно! А ведь это тот самый малый бизнес на селе, о поддержке которого мы всегда говорим! Понятно, что нужно поддерживать кожевенную перерабатывающую отрасль. Но делать это надо не за счет крестьян! Однако Правительство, сняв запрет, заменило его на экспортную пошлину - 200 евро за тонну. Опять ограничения для фермеров!» - подчеркнул депутат.

Он отметил, что вопрос заготовки сырой кожи затрагивает сферы двух министерств – сельского хозяйства и индустрии и инфраструктурного развития.

«Может быть, поэтому им никто толком и не занимается? В результате, сегодня объемы сырья растут. Но кожевенные предприятия не загружены, зарубежные рынки сырой кожи не освоены. К примеру, наш сосед и крупнейший рынок Китай импортирует шкуры из США и Австралии. Наши же сельчане продолжают их выбрасывать, теряя дополнительный доход. К сожалению, в традиционном для нас животноводстве мы еще далеки от стран, где при забое скота не остается даже хвоста, все идет в переработку. И основную прибыль в таком случае приносит далеко не мясо, а именно шкура, субпродукты, кровь и т.д», - перечислил мажилисмен.

Для решения вопроса депутат предлагает следующие меры:

- рассмотреть возможность передачи кожевенной переработки министерству сельского хозяйства, где есть инструменты господдержки предприятий на закуп сельхозпродукции у крестьян по конкурентным ценам;

- решить вопрос с открытием в регионах сервисно-заготовительных пунктов и принять меры по стимулированию сельчан сдавать скот в убойные цеха или мясокомбинаты с механизированной разделкой. Это позволит выстроить систему профессиональной заготовки и сортировки шкур для получения качественного кожевенного сырья;

- отменить экспортную пошлину на необработанную шкуру.