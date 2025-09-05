Около тысячи акмолинцев осенью пополнят ряды призывников

По словам собеседника, этой осенью в ряды Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований планируется призвать около 1000 призывников из Акмолинской области.

— Наши призывники буду направлены в части Министерства обороны РК, Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны, Национальной гвардии МВД, МЧС, — поделился Самат Туганбаев.

При распределении учитывается ряд нюансов.

Так, призывники, имеющие высшее образование, направляются в учебные части по специальностям, родственным их образованию и профилю военной подготовки. Окончившие математические, физические и инженерно-экономические факультеты, направляются в радиотехнические, зенитно-ракетные части, части связи всех видов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК. Призывники, окончившие факультеты механизации и электрификации сельского хозяйства, направляются в танковые, авиационные, зенитно-ракетные части и воинские части гражданской обороны, Национальную гвардию РК.

Призывники, окончившие медицинские и фармацевтические факультеты, направляются в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования РК на должности младшего медицинского персонала.

— При отборе в учебные части и школы для подготовки сержантов, младших специалистов из числа призывников, имеющих образование не ниже среднего и обладающих высокими моральными качествами, также учитываются специальности, полученные до призыва. Для Национальной гвардии РК осуществляется отбор из числа призывников, имеющих образование не ниже основного среднего. Пограничная служба Комитета национальности безопасности РК комплектуется отобранными в приоритетном порядке призывниками с соответствующими физическими и морально-психологическими качествами и образованием не ниже общего среднего, — добавил Самат Туганбаев.

Акмолинские призывники, которых призовут в части Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, уже прошли предварительную медицинскую комиссию 25 августа.

— При получении сертификата на обучение во время прохождения воинской службы ребята по возвращении из армии могут поступить в вузы страны без сдачи ЕНТ. Также после окончания срочной службы ребята могут остаться на воинскую службу по контракту, — отметил спикер.

В текущем году оповещение призывник может получить в виде SMS. При его получении он обязан явиться в обязательном порядке.

Ранее сообщалось, что отказ гражданина принять повестку не поможет уклониться от службы в армии.