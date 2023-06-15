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    00:36, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Около ста бойцов Нацгвардии направлены в зону пожаров в области Абай

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    Фото: gov.kz
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Около ста гвардейцев направлены в зону лесных пожаров для поддержания общественного порядка и предотвращения мародерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

    Данные действия были предприняты по решению командующего РгК «Шығыс» НГ РК в согласовании с заместителем министра внутренних дел РК - Главнокомандующим Национальной гвардией генерал-лейтенантом Еркином Ботакановым.

    В эвакуированные села Половинка, Каштак, Талица и Тепкаши было выделено около ста гвардейцев и восемь единиц техники воинской части 5511 города Семей. Военнослужащие будут нести службу в две смены, чтобы обеспечить охрану общественного порядка и не допустить мародерства. Они также окажут помощь пострадавшим от лесных пожаров.

    Служба на местах была организована под руководством командующего региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии генерал-майора Рустема Акбалина. Служба планируется продолжаться до тех пор, пока ситуация с лесными пожарами не будет под контролем.


    Теги:
    Нацгвардия Пожар Абайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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