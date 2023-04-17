Около сотни человек погибли в результате столкновений в Судане

АММАН. КАЗИНФОРМ – 97 человек погибли, включая трех сотрудников ООН, из-за продолжающихся уже третий день боевых действий между суданской армией и военизированной группировкой Сил оперативной поддержки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Начиная с субботы, вооруженные силы Судана ведут боевые действия против Сил оперативной поддержки (Rapid Support Forces, RSF) – группировки, созданной на основе арабских ополчений. В боях задействованы артиллерия и авиация. Взрывы слышны в столице страны Хартуме, а также близлежащих городах Омдурман и Бахри.

По данным профсоюза врачей Судана, в понедельник число погибших среди гражданского населения возросло до 97 человек, еще 365 человек получили ранения.

В заявлении профсоюза подчеркивается, что эти данные неполные, поскольку из-за проблем с передвижением и небезопасной ситуацией в стране, некоторые случаи гибели людей и ранений среди мирного населения не учтены в подсчетах, среди которых ряд случаев с ранениями и смертей, поскольку многие не могут добраться до больниц.

В воскресенье во время столкновений погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН в провинции Дарфур, передает AFP. В организации подтвердили гибель сотрудников.

С утра понедельника продолжаются бои перед воротами главного штаба армии - главного армейского объекта, который RSF пытается взять под свой контроль. Захват этого здания фактически может означать захват самой суданской армии.

Накануне Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь и подчеркнули важность доступа гуманитарной помощи в регион.

К вечеру воскресенья ООН сообщила, что стороны согласились на трехчасовое гуманитарное перемирие для осуществления гуманитарной эвакуации. Группа египетских военных, ранее прибывшая на учения в Судан, была захвачена RSF.

Ряд государств и международных организаций выступили с призывами о скорейшем перемирии и разрешении конфликта мирным путем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал стороны к перемирию и возобновлению переговоров для воюющих сторон в Судане во время встречи стран G7.

В страну приостановлены рейсы международных авиакомпаний. В субботу самолет авиакомпании «Saudi Arabian airlines» подвергся обстрелу в аэропорту Хартума.

В Судане приостановлено вещание государственного телевидения.

Ситуация в Судане обострилась 15 апреля из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и командующим Силами оперативной поддержки (RSF) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) - его заместителем в совете. Конфликт обострился по причине возникших разногласий в вопросе интеграции RSF в вооруженные силы Судана.

Вооруженные силы Судана заявили, что не будут вести переговоры с RSF до их полного роспуска. В свою очередь, лидер RSF Хемедти в субботу назвал военного начальника аль-Бурхана «преступником» и «лжецом», передает Reuters.

Оба генерала являются бывшими союзниками, которые совместно организовали военный переворот в октябре 2021 года, приведший к свержению прежнего суданского президента Омара аль-Башира.