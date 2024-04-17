Около шести тысяч казахстанцев согласились на посмертное донорство

Семинар «Этическое донорство в Казахстане» состоялся в Астане. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Эксперты обсудили юридические и этические рамки для донорства органов и трансплантации, руководящие принципы ВОЗ, рассмотрели ситуацию и трудности в реализации национальной программы трансплантации в Казахстане.

— Уровень развития трансплантологии является своеобразным индикатором развития системы здравоохранения и качества медицинских услуг, поскольку успешные пересадки органов осуществимы только при наличии правовой базы, подготовленных человеческих ресурсов, технических возможностей и сформировавшейся в стране культуры донорства. Трансплантация стала самым значительным прорывом в медицине последних десятилетий, в том числе и для Казахстана, что позволяет продлить пациентам жизнь на многие годы и зачастую является единственным способом лечения, — сказал в своем выступлении директор департамента оказания медицинской помощи МЗРК Улугбек Медеубеков.

Как отметил представитель Минздрава, Казахстан обладает развитой современной инфраструктурой для проведения высокотехнологичных операций по пересадке органов. Отечественные специалисты проводят на высоком уровне трансплантации сердца, печени, почек, легких и результаты трансплантаций соответствуют мировым стандартам.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Для развития эффективной национальной системы органного донорства и трансплантации органов в Казахстане в 2012 году создан Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.

В стране функционируют семь центров трансплантаций, 40 донорских организаций, оказывающих медицинские услуги по подготовке посмертного донора к мультиорганному забору с целью трансплантации.

По данным профильного ведомства, за последние 10 лет в Казахстане проведено более 2,5 тысячи операций по пересадке органов, при этом в 83% случаев от прижизненного донора, в 17% случаев — от посмертного донора.

— Трансплантация спасает жизни и восстанавливает основные функции жизнедеятельности человека там, где альтернативы не существует. При этом, учитывая существующие риски, необходимо акцентировать внимание на обучении специалистов здравоохранения, чтобы максимально обеспечить этичность и безопасность донорства, — сказал представитель ВОЗ в Казахстане доктор Скендер Сыла.

В мире ежегодно выполняется более 115 тысяч операций по пересадке органов. В таких странах, как США, Испания, Хорватия, Иран не менее 85% пересаженных органов получены от посмертных доноров.

В Едином регистре доноров и реципиентов ожидают трансплантации органов около четырех тысяч человек, в том числе 104 ребенка, в большинстве своем это люди молодого и трудоспособного возраста. Из числа реципиентов 3735 человек нуждаются в пересадке почки, печени — 185 человека, сердца — 144, легких — 16.

Фото: Министерство здравоохранения РК

Министерством здравоохранения РК для развития трансплантологической службы в стране принимаются меры. Укреплена материально-техническая база, она соответствует международным стандартам, обучены трансплантационные координаторы за рубежом и внутри страны, разработан план мероприятий по совершенствованию службы органного донорства и трансплантологии в РК на 2023–2025 годы.

На сегодня около шести тысяч граждан Казахстана выразили согласие на посмертное донорство органов.