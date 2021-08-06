+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около семи тысяч алматинцев получают вакцину от КВИ ежедневно

6 Августа 2021 18:47
Поделиться:
Около семи тысяч алматинцев получают вакцину от КВИ ежедневно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы темп вакцинации населения составляет более семи тысяч человек в день. Об этом в ходе брифинга РСК сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы
Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление Запустить единую систему сертификатов вакцинации стран ЦА предложил Президент Узбекистана

Спикер отметил, что иммунной прослойки населения мегаполиса пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета от КВИ. По состоянию на 6 августа она составила 41,1% от официальной численности жителей города

По его словам, продолжается увеличение заболеваемости детей до одного года. На этой неделе зарегистрированы 238 заболевших КВИ детей по сравнению с 224 на прошлой неделе. Снижение заболеваемости наблюдается среди детей до 14 лет - 878 детей против 1 099 на прошлой неделе. В целом заболеваемость КВИ преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет – 38%, граждан 40-59 лет – 25% и лиц старшего 60 лет – 20%.

Главный санврач Алматы рассказал о том, какие слои населения наиболее подвержены заражению КВИ.

«За последние 7 дней, в сравнении с предыдущими 7 днями, по-прежнему высокий удельный вес заражений среди самозанятых – 41%, среди работников различных ТОО, ИП, АО – 18,4%, пенсионеров – 17,3%, а также среди школьников – 9,2% и детей дошкольного возраста – 6%. Названные категории населения составляют 92% от общего количества заболевших КВИ, на которые необходимо направить профилактические усилия», - сообщил Ж. Бекшин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы
Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ
Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление
Запустить единую систему сертификатов вакцинации стран ЦА предложил Президент Узбекистана
Популярное
1 Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
2 Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
3 Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
4 Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
5 Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
6 23 жителя Туркестанской области с «красным» статусом оштрафованы
Читайте также
Новая партия «Спутник V» поступила в столицу
86 человек с «красным» статусом оштрафовали в Алматы
Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
23 жителя Туркестанской области с «красным» статусом оштрафованы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив