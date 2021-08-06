Около семи тысяч алматинцев получают вакцину от КВИ ежедневно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы темп вакцинации населения составляет более семи тысяч человек в день. Об этом в ходе брифинга РСК сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что иммунной прослойки населения мегаполиса пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета от КВИ. По состоянию на 6 августа она составила 41,1% от официальной численности жителей города

По его словам, продолжается увеличение заболеваемости детей до одного года. На этой неделе зарегистрированы 238 заболевших КВИ детей по сравнению с 224 на прошлой неделе. Снижение заболеваемости наблюдается среди детей до 14 лет - 878 детей против 1 099 на прошлой неделе. В целом заболеваемость КВИ преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет – 38%, граждан 40-59 лет – 25% и лиц старшего 60 лет – 20%.

Главный санврач Алматы рассказал о том, какие слои населения наиболее подвержены заражению КВИ.

«За последние 7 дней, в сравнении с предыдущими 7 днями, по-прежнему высокий удельный вес заражений среди самозанятых – 41%, среди работников различных ТОО, ИП, АО – 18,4%, пенсионеров – 17,3%, а также среди школьников – 9,2% и детей дошкольного возраста – 6%. Названные категории населения составляют 92% от общего количества заболевших КВИ, на которые необходимо направить профилактические усилия», - сообщил Ж. Бекшин.