Около семи тысяч зрителей собрал первый день PGL Astana 2026 в столице

В Астане стартовал международный турнир PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2. Первый игровой день на арене Barys Arena посетили около семи тысяч зрителей, что вызвало большой интерес у жителей и гостей столицы, передает агентство Kazinform.

Как сообщает акимат Астаны, в полуфинал турнира вышли 4 команды: MOUZ, Team Spirit, Magic и Falcons. Уже в первый день зрители смогли увидеть напряженные противостояния, яркие игровые моменты и высокий уровень организации мероприятия.

Фото: акимат Астаны

Особое внимание болельщиков было приковано к выступлениям казахстанских игроков. На арене царила атмосфера поддержки, а трибуны активно встречали каждое успешное действие любимых команд и киберспортсменов.

Среди гостей турнира — чемпион мира по Counter-Strike Даурен Кыстаубаев, игрок FURIA Esports Даниил Голубенко, стример Слава Бустер, ведущий турниров PGL James Banks, а также чемпион мира Габриель Толедо.

— Атмосфера на Barys Arena была просто невероятной, давно не видел такого ажиотажа вокруг киберспорта. На трибунах чувствовалась настоящая энергия. Люди поддерживали команды, скандировали и искренне переживали за каждый раунд. Очень рад, что смог побывать на этом турнире, — сказал один из болельщиков.

По словам организаторов и экспертов, проведение турнира способствует развитию событийного туризма и укрепляет позиции Астаны как международной площадки для крупных киберспортивных мероприятий. Иностранные гости отмечают высокий уровень организации, современную инфраструктуру столицы и растущий интерес молодежи Казахстана к киберспорту.

В акимате напомнили, что сегодня, 16 мая, турнир продолжится матчами второго игрового дня. Болельщиков ждут новые встречи сильнейших команд и насыщенная атмосфера большого киберспортивного праздника.