Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Около пяти тысяч водителей наказали за тонировку стекол в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Апреля 2022, 18:17
Около пяти тысяч водителей наказали за тонировку стекол в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за неправильную тонировку автостекол наказано около 5 тысяч автолюбителей, а за использование телефона во время движения к ответственности привлечено около 3 тысяч водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции Алматинской области, наибольшее количество нарушений допущено пешеходами, в отношении которых составлено 9310 административных протоколов. Наиболее частым нарушением среди водителей оказалась незаконная тонировка стекол передней части машин. За неправильную тонировку автостекол наказано около 5 тысяч автолюбителей. Кроме того, за использование телефона во время движения к ответственности привлечено около 3 тысяч водителей.

Серьезной проблемой также остается пьянство за рулем. В употреблении алкоголя при управлении автотранспортом уличены 340 водителей. Материалы по нарушителям рассмотрены в судебном порядке с применением жестких мер согласно действующему законодательству - лишение водительских прав и административного ареста.

«Усиление контроля с нашей стороны связано прежде всего с увеличением автотранспорта в регионе. Участники дорожного движения, как водители, так и пешеходы, должны исполнять предъявляемые требования безопасности на дорогах. Выказывать друг другу уважение. При строгом соблюдении ПДД риск дорожно-транспортных происшествий значительно минимизируется, что в итоге минимизирует и количество человеческих жертв, и пострадавших в дорожных авариях», - отметил начальник адмпрактики УАП ДП Алматинской области Саят Ибраимов.


Алматинская область   Транспорт   МВД РК   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной