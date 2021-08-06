Около пяти тысяч нарушений карантинного режима выявлено в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области выявили около пяти тысяч нарушений карантина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Всего же с начала 2021 года в Туркестанской области мобильными группами выявлено 4796 фактов нарушения карантина по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

Составлено 3685 административных протоколов, в том числе 3512 на физических лиц, 140 на индивидуальных предпринимателей, 6 на юридических лиц и 27 в отношении должностных лиц, а также остановлено 676 тоев и свадебных мероприятий.

К примеру, в Жетысайском районе в целях предупреждения эпидемии коронавирусной инфекции, распространяющейся по всему миру, стражи порядка выявили более 200 случаев нарушений карантина, а собранные материалы направили в СЭС для принятия законных мер. Так, сотрудники МПС Жетысайского РОП во время очередных рейдов около 22:10 часов выявили аптеку, расположенную на одной из улиц города Жетысая, где работники обслуживали без медицинских масок.

Кроме того, на трассе Атакент – Жетысай мобильная группа установила игровое заведение, которое работало с нарушением карантинного режима. Собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для привлечения нарушителей к административной ответственности

