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    20:27, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Около пяти млн тенге отдала мошеннику жительница Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве с покупкой квартиры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что некий знакомый выманил у нее крупную сумму денег.

    Как сообщила потерпевшая, в социальных сетях она познакомилась с мужчиной, который, представившись сотрудником строительной компании, вошел к ней в доверие и обещал ей помощь в покупке квартиры в столице. Доверившись, сельчанка отдала аферисту по частям около пяти миллионов тенге, однако так и не дождалась обещанного. Как только знакомый исчез, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

    Факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемого. С целью раскрытия преступления полицейские Байдибекского района провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в том числе опросили очевидцев и объявили мошенника в республиканский розыск. После нескольких месяцев оперативники вышли на след афериста и задержали его на одной из улиц Нур-Султана. Задержанного полицейские доставили в районный отдел для выяснения всех обстоятельств. Расследование мошенничества доверили молодому следователю Бегиму Шадиярбеку.
    «Материалы досудебного расследования составили два тома. Не сегодня дело раскрыто, собраны необходимые доказательства и документы. Сам подозреваемый был неоднократно судим. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направили в суд. В свою очередь 44-летнего жителя Нур-Султана признали виновным по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество» и решением суда приговорили к четырем годам лишения свободы», – рассказал следователь.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
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