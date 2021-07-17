Около пяти млн тенге отдала мошеннику жительница Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве с покупкой квартиры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что некий знакомый выманил у нее крупную сумму денег.

Как сообщила потерпевшая, в социальных сетях она познакомилась с мужчиной, который, представившись сотрудником строительной компании, вошел к ней в доверие и обещал ей помощь в покупке квартиры в столице. Доверившись, сельчанка отдала аферисту по частям около пяти миллионов тенге, однако так и не дождалась обещанного. Как только знакомый исчез, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

Факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемого. С целью раскрытия преступления полицейские Байдибекского района провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в том числе опросили очевидцев и объявили мошенника в республиканский розыск. После нескольких месяцев оперативники вышли на след афериста и задержали его на одной из улиц Нур-Султана. Задержанного полицейские доставили в районный отдел для выяснения всех обстоятельств. Расследование мошенничества доверили молодому следователю Бегиму Шадиярбеку.

«Материалы досудебного расследования составили два тома. Не сегодня дело раскрыто, собраны необходимые доказательства и документы. Сам подозреваемый был неоднократно судим. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направили в суд. В свою очередь 44-летнего жителя Нур-Султана признали виновным по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество» и решением суда приговорили к четырем годам лишения свободы», – рассказал следователь.

