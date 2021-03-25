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    17:45, 25 Март 2021 | GMT +6

    Около полутора тысяч человек обследовали на КВИ за сутки в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - У троих из пяти человек, в Туркестанской области, у которых выявлен коронавирус за это время, болезнь протекает бессимптомно. На совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева озвучили новые данные о заболевших Covid-19 и санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    Руководитель областного управления общественного здоровья Марат Пашимов указал, что в государственных лабораториях за минувшие сутки обследовали около 1,5 тыс. человек. Согласно динамике исследований, число ПЦР-тестирований увеличилось на 1,1% в сравнении с предыдущей неделей. На территории области медработников прививали вторым компонентом вакцины.

    Кроме того, по словам главного врача области, во всех районах и городах работают мобильные группы. Информация о нарушителях карантинного режима поступает в координационные центры в течение часа. Аким области Умирзак Шукеев поручил акимам всех районов и городов усилить работу мобильных групп и проверить соблюдение карантинных требований.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Акимат
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