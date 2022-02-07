Около половины скота находится в личных подсобных хозяйствах – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около половины скота находится в личных подсобных хозяйствах. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе презентация законопроекта «О личном подсобном хозяйстве» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около половины скота находится в ЛПХ. По сути дела, этот огромный биологический актив работает на уровне натурального хозяйства и не охвачен никакими технологическими процессами, хотя здесь заложен большой потенциал, позволяющий повысить эффективность производства и получать дополнительные доходы для роста жизненного уровня сельчан», - сказал Ербол Карашукеев.

Глава МСХ добавил, что с учетом всех вышеуказанных моментов и в соответствии с поручением Главы государства, разработан законопроект «О личном подсобном хозяйстве».

«Здесь хотелось бы подчеркнуть, что из постсоветских государств только у нас в Казахстане нет отдельного закона, который регулировал бы деятельность ЛПХ», - отметил Ербол Карашукеев.