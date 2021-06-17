Около половины посевов гречихи в РК пришлось на Павлодарскую область

ПАВЛОДАР-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области гречихой засеяли 42 тысячи га, что составляет 44% от общих посевов гречихи по Казахстану. Об этом стало известно во время пресс-конференции акима Павлодарской области Абылкаира Скакова в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур выросла на 6% и составила более 1,5 миллионов гектаров. Мы продолжаем курс на диверсификацию экономики области за счет потенциала агропромышленного комплекса. В пуле инвестиционных проектов в этой сфере до 2025 года – 46 проектов на 230 млрд тенге. Больше половины приходится на этот год», - сказал Абылкаир Скаков.

Например, в этом году в регионе планируют запуск шести молочно-товарных ферм, что должно увеличить промышленное производство молока на 19 тысяч тонн, или 5%.

В областном продовольственном стабфонде на сегодня около 6,5 тысячи тонн продуктов. Фонд работает в режиме оптового склада, сотрудничая с 173 магазинами. Для недопущения превышения цен на продукты первой необходимости предельных значений в регионе практикуют предоставление льготных займов сельхозтоваропроизводителям и торговой сети. Кроме того, с фермерами заключены 132 меморандума о реализации торговым точкам продукции по ценам на 10–15% ниже рыночных. В области также установлены предельно допустимые розничные цены на подсолнечное масло и куриное яйцо.

«Следующая наша цель – запуск фермерского рынка по принципу «от поля до полки», что, во-первых, снизит конечную стоимость для потребителя, во-вторых, предоставит прямой доступ к прилавкам мелким фермерам», - сообщил аким.

В сельской местности в Павлодарской области в этом году реализуют 150 проектов строительства и благоустройства. В регионе форсировали планы по обеспечению сельчан доступом к качественной питьевой воде – намерены полностью решить вопрос к 2023 году. По итогам этого года, как ожидается, доступ будет уже у 212 тысяч человек, или почти 95% сельских жителей в регионе.