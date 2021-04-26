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Около одной тысячи дач подтоплены в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Апреля 2021, 19:50
Около одной тысячи дач подтоплены в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за разлива реки Есиль подтопило около одной тысячи дачных участков, расположенных в пойме реки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник отдела предупреждения ЧС Сакен Агзамов сообщил, что в пойменной части находится 31 дачное общество. Всех дачников заранее предупредили об опасности нахождения на участках во время разлива реки. Тем не менее, около 100 человек там проживают постоянно. Находятся на постоянном контроле у спасателей.

«Паводковая ситуация стабильная. Наблюдаем повышение уровня воды в селе Новоникольское и городе Петропавловске. Перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет 50 см. Пики мы ожидаем в ближайшие четыре-пять дней в Петропавловске. В черте города наблюдаются два перелива через автодороги на трассе республиканского значения. На первом переливе глубина около 40 см, на втором – 10 см. Вокруг поселка Заречный до паводка провели обвалование. Пока угрозы подтопления домов нет. Проезд через рыбопитомник к поселку есть», - проинформировал С. Агзамов.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом, воды меньше. Сейчас вода в Петропавловск идет из Новоникольского. В селе Покровка, где несколько дней назад наблюдался пик половодья, уровень воды снижается.

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