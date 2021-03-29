Около миллиона тенге выманил у туркестанцев мошенник из Алматинской области

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Жетысайского РОП обратились несколько местных жителей с заявлением о том, что неизвестный путем мошенничества выманил у них деньги, обещая им увеличить доход. Потерпевшие перевели на его счёт требуемую сумму, однако аферист исчез, не выполнив обещанного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». В результате расследования по подозрению в мошенничестве стражи порядка задержали жителя Алматинской области. Как выяснилось, подозреваемый создал группу в мессенджере WhatsApp и подписал нескольких человек, к которым затем входил в доверие. Представившись сотрудником одной известной компании, мошенник предлагал вложить деньги, обещая увеличить доход в три раза больше.

Доверившись, потерпевшие перевели на указанный счёт от 5 до 100 тысяч тенге. Жертвами афериста оказались жители Жетысайского, Мактаральского, Шардаринского и Отырарского районов Туркестанской области. Нанесенный ущерб составляет около миллиона тенге. Полицейские не исключают, что может возрасти количество заявителей и также сумма нанесенного ущерба.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.