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Около двухсот улиц переименуют в Уральске

12 Ноября 2019 03:34
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Около двухсот улиц переименуют в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Смена названий не затронет большие улицы. Два первых общественных слушания прошли 11 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Уральскую неделю».

На первых слушаниях обсуждались переименования улиц и переулков в районе ул. Гагарина. На вторых общественных слушаниях поднимался вопрос о переименовании улиц, относящихся проспекту Абулхаирхана и расположенных в новых микрорайонах города Уральск.

Как объяснили в отделе культуры и развития языков г. Уральска, переименования практически не затронут крупные улицы города.

«Из более глобальных переименований можно назвать улицу Алмазова — её планируется переименовать в улицу Хиуаз Доспановой. Мы хотим переименовать улицу так, потому что рядом с улицей Алмазова находится памятник с народными героинями Казахстана и располагаются улицы М. Маметовой и А. Молдагуловой», — пояснила Роза Зайнуллина, заведующая сектором по развитию языков.

По словам Розы Зайнуллиной, в основном будут переименованы тупиковые улицы и переулки. Из более известных можно назвать такие улицы, как Московская (будет переименована в Льва Гумилёва), Петровского (в Бельгера). Названия некоторых улиц просто переведут на казахский язык, к примеру Берёзовую — в улицу Ак Кайын. Какие-то улицы поменяют своё название благодаря транскрипции — Алматинская может стать Алматы.

«Мы планируем переименовать около двухсот улиц», — заявила заведующая сектором по развитию языков.

Следующие общественные слушания пройдут 12 ноября. На первых слушаниях, которые пройдут в 10:00 утра в культурно-досуговом центре «Деркул», будет обсуждаться переименование улиц, расположенных в поселке Деркул. На вторых, которые пройдут в 15:00 в СОШ№36 — относящихся к району «мясокомбинат» и проспекту Евразия.

фото Артёма Букреева

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область,
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