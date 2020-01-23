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Около двух тысяч нетрезвых водителей задержали в Алматы в 2019 году

23 Января 2020 14:24
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Около двух тысяч нетрезвых водителей задержали в Алматы в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2019 году в Алматы зарегистрировано 4 489 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 161 человек и 5 308 травмированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным пресс-службы департамента полиции, всего с начала 2019 года выявлено 967 869 нарушений Правил дорожного движения. Наложено штрафов на сумму 6 миллиардов 262 миллионов 419 тысяч тенге.

«Всего к административной ответственности привлечены 452 638 нарушителей. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 1 855 водителей. Лишены судом права управления транспортным средством – 4 978 водителей. Применен административный арест в отношении 71 водителя. В целях профилактики и снижения ДТП, на аварийных участках города предусмотрены макеты полицейских машин с проблесковыми маячками, а также макеты детей, переходящих дорогу», — сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев.

Одним из сдерживающих и профилактических факторов нарушения ПДД сегодня является Автоматизированная информационная система «Безопасность дорожного движения», включающая в себя 108 постов АИС «БДД». С ее помощью зафиксировано 515 231 нарушение, наложено штрафов на сумму 3 миллиарда 684 миллионов 149 тысяч тенге.

В полиции добавили, что численность автопарка города составляет 535 837 единиц автотранспортных средств. Протяженность автомобильных дорог в городе составляет 3 015 километров.


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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