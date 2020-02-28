Около двух трлн тенге потрачено за три года на субсидирование отраслей АПК – спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За период с 2017 по 2021 годы предполагается увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в два раза. Об этом заявила председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в ходе парламентских слушаний по вопросам развития АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с 2010 года, в Казахстане были приняты три госпрограммы. Третья действующая Госпрограмма развития АПК завершится в 2021 году. За период с 2017 по 2021 годы предполагается увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в два раза», - сказала Дарига Назарбаева.

Спикер Сената добавила, что, согласно данным комитета по статистике, валовый выпуск продукции сельского хозяйства с 2017 по 2019 годы не превышал 4,5 трлн тенге, тогда как к 2021 году, в рамках программы по развитию сектора, он должен вырасти до 8,2 трлн тенге.

«За три года реализации программы уже потрачено около двух трлн тенге только на субсидирование отраслей АПК», - резюмировала Дарига Назарбаева.