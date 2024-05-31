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    22:04, 30 Май 2024 | GMT +6

    Около девяти тысяч мошенников привлекли к ответственности в Казахстане

    арест, наручники
    Фото: pixabay

    Пресечена деятельность кибермошенников в городе Шымкенте, которые обзванивая казахстанцев, завладели денежными средствами на сумму более 180 млн тенге. Об этом стало известно на заседании Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, передает агентство Kazinform.

    Центром по борьбе с киберпреступностью и территориальными подразделения «КиберПол» также заблокировано 2,5 тысячи интернет-ресурсов с противоправным контентом, из которых 1,3 тысячи имели признаки мошеннических.

    — Путем создания в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Instagram специальных групп Cyberbot только за месяц удалено свыше 300 ресурсов о мошеннических ссылках. Проводится широкомасштабная разъяснительная работа. Опубликовано свыше 20 тысяч материалов, размещаются буклеты, осуществляется СМС-рассылка. На базе Национального банка готовится к запуску Антифрод центр, который будет блокировать сомнительные транзакции, — сообщили в ходе Координационного совета.

    По итогам Координационного совета будет выработан ряд рекомендаций.

    Генеральный прокурор отметил, что в целях противодействия мошенничествам необходимо обеспечить эффективное и конструктивное партнерство всех уполномоченных органов и граждан, призвав казахстанцев не поддаваться уловкам мошенников.

    За два года к уголовной ответственности привлекли около девяти тысяч мошенников, возмещён ущерб на 24 млрд тенге, арестовано имущество на 68 млрд тенге.

    Теги:
    Мошенничество Генпрокуратура Закон и право Регионы Казахстана Регионы Интернет-мошенничество
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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