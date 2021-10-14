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    11:35, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Около четырех тысяч учеников отправили на карантин в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано 1369 случаев заболевания коронавирусом среди школьников, 216 классов переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За период с 1 сентября по 14 октября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 1123 - вовремя офлайн обучения, 31 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. На данный момент в Алматинской области 216 классов переведены на дистанционный формат обучения - 3996 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    По состоянию на 14 октября в области зарегистрировано 53 277 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 39 279.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Алматинская область
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