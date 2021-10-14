Около четырех тысяч учеников отправили на карантин в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано 1369 случаев заболевания коронавирусом среди школьников, 216 классов переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период с 1 сентября по 14 октября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 1123 - вовремя офлайн обучения, 31 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. На данный момент в Алматинской области 216 классов переведены на дистанционный формат обучения - 3996 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

По состоянию на 14 октября в области зарегистрировано 53 277 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 39 279.