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    14:33, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Около четырех тысяч туркестанцев выздоровели от коронавируса с начала пандемии

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области за последние сутки зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Суточный прирост заболевших COVID-19 составляет 0,55%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «В целом, с начала пандемии зарегистрировано 4 148 случая, выздоровели 3 900 человек, из них бессимптомных – 2898. Также в регионе проведено около полумиллиона ПЦР-тестирований. В настоящее время в инфекционных и карантинных стационарах лечение получают 256 человек. Область по показателю оценки эпидемиологической ситуации находится в «зеленой» зоне», - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

    Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день в регионе развернуто 610 инфекционных и 340 карантинных коек. В случае вспышки коронавирусной инфекции есть возможность увеличить количество инфекционных коек до 6 тысяч.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область
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