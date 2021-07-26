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Около четырех тысяч человек лечатся от КВИ в стационарах Алматы

26 Июля 2021 13:48
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Около четырех тысяч человек лечатся от КВИ в стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 3923 человека, из них 238 детей, находятся в стационарах Алматы с диагнозом коронавирусная инфекция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления общественного здоровья города, в Алматы за 25 июля зарегистрировано 1219 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1094 случаев с симптомами и 125 - без симптомов.

«Выписано всего – 178 человек, поступило – 372 пациента. В инфекционных стационарах (6 190 коек) физически находится 3 923 человек (238 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 250. На ИВЛ – 31, на неинвазивной ИВЛ – 94, High flow занято – 89 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 7 403 пациента, с симптомами – 6960 с легкой и средней степенью, без симптомов – 443», - отметили в УОЗ.

Также сообщается, что всего за весь период с 1 февраля по 25 июля первым компонентом вакцинировано 680 722 человека. За прошедшие сутки привились - 2250 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 95 813 человек.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6637 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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