Около четырех млн тенге выманила мошенница у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в дежурную часть Толебийского РОП обратился местный житель с заявлением о том, что летом прошлого года некая знакомая обещала помочь ему оформить беспроцентный кредит на 20 миллионов тенге. Войдя в доверие, аферистка путем мошенничества выманила у потерпевшего около 4 миллионов тенге. Однако спустя время, сельчанин так и не дождался ни получения кредита, ни возврата денег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК «Мошенничество» и приступили к розыску злоумышленницы. С целью задержания подозреваемой сотрудники следственно-оперативной группы провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате принятых мер, полицейские Толебийского РОП установили подозреваемую и доставили в районный отдел. Ею оказалась жительница города Шымкента. Полученные обманным путем деньги мошенница потратила на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием проверяется причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений.