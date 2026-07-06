Около четырех тысяч административных нарушений выявили в регионах Казахстана

За три дня профилактических мероприятий в десяти регионах Казахстана полицейские выявили около 4 тысяч административных правонарушений, связанных с безопасностью детей и подростков, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В рамках реализации принципа «Закон и порядок» в период с 1 по 3 июля в городах Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях, областях Абай и Улытау проведены масштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение безопасности детей. В мероприятиях было задействовано около 3 тысяч сотрудников, — отметили в Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz.

В органы полиции доставлено более 2400 несовершеннолетних, из них свыше 1500 — за совершение административных правонарушений и 1000 — за безнадзорность и беспризорность.

За что привлекли к ответственности родителей?

В ходе мероприятий выявлено порядка 4000 административных правонарушений, в том числе:

к административной ответственности привлечены 257 родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей;

около 1500 родителей — за нахождение несовершеннолетних в ночное время на улицах и в развлекательных заведениях.

В период проведения мероприятий в результате принятых мер преступлений среди несовершеннолетних в указанных регионах не допущено. Такие профилактические мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

— Уважаемые родители! Безопасность детей — это, прежде всего, ответственность семьи. В период летних каникул просим вас уделять особое внимание занятости детей, знать, где находятся ваши дети, с кем они общаются и как проводят свое свободное время, — отметили в МВД.

Ранее в Астане полиция выявила 130 нарушений миграционного законодательства.