    13:52, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Около 98% геологических материалов оцифровано в Казахстане

    В Казахстане продолжается реализация национальной программы в рамках поручения Главы государства об ускорении процесса оцифровки и систематизации всей геологической информации, передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства.

    Фото: Министерство промышленности и строительства

    Как отметили в ведомстве, оцифровка (сканирование) геологической информации формирует основу для последующего внедрения современных цифровых и аналитических инструментов, включая решения с применением искусственного интеллекта, и способствует повышению прозрачности и доступности геологической информации для государства, инвесторов и профессионального сообщества.

    На сегодняшний день уже структурированы 66 180 вторичных геологических отчетов, к первым томам которых есть доступ на Едином портале недропользования (ЕПН). Это позволяет заинтересованным пользователям ознакомиться с общей частью материалов в безвозмездном и онлайн-режиме без необходимости посещения геологических фондов. 

    В целом оцифровано почти 4,7 млн единиц, что составляет 97,5% от общего объема первичной геологической информации.

    В том числе переведено в цифровой формат:

    • за 2023–2024 годы — 2 728 620 единиц;
    • за 2025 год — 1 969 216 единиц.

    При этом общий объем приоритетной первичной геологической информации, хранящейся в геологических фондах, составляет около пяти млн единиц. Данные о недрах представлены в виде бумажных носителей, графических приложений, магнитных лент и картриджей.

    Полный цикл оцифровки (сканирования) геологической информации планируется завершить до конца 2026 года, по итогам которого будет обеспечен 100-процентный охват архивных материалов.

    Ранее сообщалось, что Казахстан завершит цифровизацию 5 млн геологических данных до конца года.

    Геология Министерство промышленности и строительства Цифровизация
