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Около 95% уборочных работ уже выполнены – Аскар Мамин

Автор:  
Серик Сабеков
21 Сентября 2021, 09:27
Около 95% уборочных работ уже выполнены – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане валовый сбор зерновых и масличных культур планируется довести до уровня 18 млн. тонн. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация в мире со сбором зерновых остается сложной. Это связано с плохими погодными условиями. В Казахстане валовый сбор зерновых и масличных культур планируется довести до уровня 18 млн. тонн, в том числе 16 млн. тонн зерновых и зернобобовых», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина сообщил, что на сегодняшний день около 95% уборочных работ уже выполнены.

«Несмотря на снижение объема зерновых из-за засухи в текущем году, внутренняя потребность страны в зерне полностью обеспечена. Есть возможность реализации объемов зерна на экспорт 6 - 6,5 млн. тонн», - добавил Аскар Мамин.

Премьер также отметил, что значительно выросли качественные показатели нового урожая. Объем пшеницы с клейковиной свыше 28% достиг 74% от объема собранного урожая.

«Необходимо учитывать, что пшеница данной классности пользуется высоким спросом на мировом рынке», - резюмировал Аскар Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Минсельхоз   Сельское хозяйство   Аскар Мамин  
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