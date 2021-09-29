Около 900 тысяч жителей Туркестанской области получили вакцину от КВИ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вакцинировано против COVID-19 891 966 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

На сегодня в регионе вакцинировано вторым компонентом 722 809 жителей. Отечественный QazVac принял 42401 житель области. Жители региона смогут принимать российские вакцины « Спутник V», отечественный QazVac, Нayatvax от компании Sinopharm, Coronavac от Китая и Vero Cell от компании Sinopharm.

За последние сутки в Туркестанской области COVID-19 зарегистрирован у 30 человек. Суточный прирост составляет 0,21%.

В области от населения получено 1 033 302 ПЦР-пробы. За последние сутки в лабораториях обследовано 421 человек. Всего в инфекционных больницах 1969 мест, из них 1569 остаются свободными. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 14 160 подтвержденных случаев заражения Covid-19. У 7328 из них заболевание прошло бессимптомно.