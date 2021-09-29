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    05:00, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 900 тысяч жителей Туркестанской области получили вакцину от КВИ

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вакцинировано против COVID-19 891 966 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    На сегодня в регионе вакцинировано вторым компонентом 722 809 жителей. Отечественный QazVac принял 42401 житель области. Жители региона смогут принимать российские вакцины « Спутник V», отечественный QazVac, Нayatvax от компании Sinopharm, Coronavac от Китая и Vero Cell от компании Sinopharm.

    За последние сутки в Туркестанской области COVID-19 зарегистрирован у 30 человек. Суточный прирост составляет 0,21%.

    В области от населения получено 1 033 302 ПЦР-пробы. За последние сутки в лабораториях обследовано 421 человек. Всего в инфекционных больницах 1969 мест, из них 1569 остаются свободными. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 14 160 подтвержденных случаев заражения Covid-19. У 7328 из них заболевание прошло бессимптомно.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Туркестанская область
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