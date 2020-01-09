Около 900 тысяч алматинцев получат бесплатную медпомощь в рамках ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 888,4 тыс. жителей получат медицинскую помощь в рамках ОСМС бесплатно. Об этом сегодня на заседании регионального штаба по вопросам медицинского страхования сообщил директор филиала по городу НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с 2020 года, жители, которые входят в 15 льготных категорий граждан, получают услуги в рамках ОСМС за счет государства. На данный момент — это примерно 44,7% населения города Алматы», - поделился Н. Кабдыкапаров.

Руководитель филиала подчеркнул важность решения вопросов полного охвата алматинцев системой медицинского страхования, интеграции информационных систем всех медучреждений, определения статуса застрахованности каждого жителя города.

С 1 января 2018 года был определен список из 246 тыс. жителей, статус которых требует актуализации. На конец 2019 года статус 197 тыс. человек был актуализирован.

Уже сейчас определен план закупа на 2020 год, что составляет 159,2 млрд тенге, из них на ГОБМП – 103,5 млрд тенге, на ОСМС – 55,7 млрд тенге.

Планируемая сумма на дорогостоящие услуги КТ/МРТ – более 3,8 млрд тенге, в рамках онкоплана – свыше 49 млн тенге. Всего в городе 12 КТ и 13 МРТ-аппаратов.

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева отметила высокую техническую готовность Алматы к внедрению ОСМС.

«На сегодняшний день все рабочие места в медицинских организациях Алматы оснащены компьютерной техникой, во всех государственных медицинских организациях внедрены необходимые информационные системы. Хочу также отметить, что в структуре расходов на медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС отмечается наибольшее увеличение финансирования услуг реабилитации и восстановительного лечения, консультативно-диагностических услуг в рамках ОСМС, а также стационарозамещающей помощи», - подчеркнула вице-министр.

Она добавила, что, по предварительным данным, в 2020 году оказывать услуги населению будут 269 медицинских организаций. Из них 131 - по бесплатному пакету, 138 - по пакету ОСМС.

Напомним, с 1 января 2020 года в стране действует система обязательного социального медицинского страхования. ОСМС будет охвачено 94,5% населения.