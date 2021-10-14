Около 900 сайтов заблокировали за распространение информации о наркотиках в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года установлено и заблокировано 875 интернет-ресурсов, распространяющих информацию о наркотических средствах. Об этом рассказал начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, полковник полиции Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С ужесточением антинаркотического законодательства, введением уголовной ответственности за рекламу и пропаганду наркотиков, методы работы сбытчиков изменились. В общественных местах значительно меньше стало граффити надписей с рекламой сайтов, распространяющих наркотики. Практически исчезли листовки с аналогичным содержанием. Сейчас выявляются и уничтожаются старые надписи», - отметил полковник полиции.

По его словам, на постоянной основе осуществляется мониторинг Интернет пространства органами внутренних дел. Выявляются сайты, посты, блоги и рекламные объявления, содержащие информацию о распространении наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. С начала текущего года установлено и заблокировано 875 интернет–ресурсов.

Спикер отметил, что большая часть указанных сайтов зарегистрирована на зарубежных доменах, что не позволяет в полной мере пресекать их работу и привлекать к ответственности организаторов наркобизнеса.

«Особое внимание уделяется мониторингу специализированных форумов в социальных сетях, темы которых посвящены изготовлению и употреблению наркотиков. На них происходит наиболее интенсивный обмен информацией о способах производства, культивирования. Выявленные сайты направляются в Министерство информации и общественного развития для принятия решения по их блокированию на территории республики. Вопросы противодействия наркобизнесу и снижения спроса на наркотики обсуждены при заместителе Премьер-Министра с участием всех заинтересованных госорганов. Создана Межведомственная рабочая группа. Разрабатывается подробная Дорожная карта по совершенствованию противодействия наркопреступности и профилактике наркомании. Здесь предусмотрен широкий спектр мероприятий, реализация которых позволит государственным органам принять эффективные и своевременные меры в сфере профилактики наркомании и противодействии незаконному обороту наркотиков», - прокомментировал Ерлан Омарбеков.

Также совместно с Сенатом Парламента ведомство приступило к разработке законопроекта, который, в частности, предусматривает ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ - немедицинское потребление, хранение и распространение.

«Это связано с тем, что некоторые лекарственные препараты при определенном применении вызывают изменение сознания. Они могут использоваться в качестве психоактивных веществ подростками для экспериментов со своим здоровьем. В первую очередь, речь идет о трамадоле - синтетическом опиоидном анальгетике, который относится к рецептурным препаратам и стоит в одном ряду с героином. Особое опасение вызывает тот факт, что трамадол – становится «точкой входа» в наркоманию для подростков. Помимо трамадола для изменения сознания могут использоваться препараты атропинового ряда и закись азота – «веселящий газ», который может использоваться в увеселительных заведениях», - отметил Ерлан Омарбеков.

Перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека, утвержден постановлением Правительства от 10 июня 2021 года № 396. Контрольные функции по его ввозу и распространению осуществляются органами здравоохранения.

Напомним, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за организацию или содержание притонов для одурманивания с использованием лекарственных или других средств (статья 310 УК РК), а также за контрабанду сильнодействующих веществ (статья 286 УК РК).