Около 900 га составила площадь пожара в Шетском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В тушении природного пожара на территории горного массива в Шетском районе Карагандинской области задействованы 168 человек и 34 единиц техники.Принятыми мерами обстановка стабилизирована. Работы ведутся на одном очаге, открытыхочагов горения нет. Проводится проливка и окарауливание, передает корреспондент МИА«Казинформ».



По предварительным данным, согласно данным аэровизуального обследования, площадь пожара составляет 870 га. Из них 116,143 га на территории КГУ «Актогайское хозяйство по охране лесов и животного мира».

«Всего за прошедшие сутки на территории Карагандинской области ликвидировано два степных загорания сухой травы: в Бухар-Жырауском районе Уштобинском сельском округе на площади 15 га и в Актогайском районе сельском округе Шабанбай би на площади 10 га. На контроле остается один очаг степного загорания в Актогайском районе Айыртасском сельском округе. В ликвидации задействованы силы ДЧС и пожарного поста с. Айыртас. Площадь горения устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Огнеборцы напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в

пожароопасный период:

- в сухое время года в лесах и степях следует соблюдать особую осторожность при обращении согнем;

- не бросайте непотушенные спички и сигареты, не оставляйте непотушенные костры, а так же битое стекло;

- при проведении сельхозработ необходимо использовать технику с исправными

искрогасителями.