Около 90 тонн кормов выпускают предприятия Жамбылской области

Зимовка скота в животноводческих хозяйствах региона проходит в плановом режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, в период зимовки скота 2023–2024 годов во всех категориях хозяйств Жамбылской области вступили 536 тысяч голов крупного рогатого скота, 4 023 тысячи голов мелкого рогатого скота (овцы и козы), 190 тысяч голов лошадей, 8 600 голов верблюдов.

— Всего в районах области насчитывается 5 862 пункта зимовки скота, из них 1 020 расположено на дальних отгонных пастбищах, то есть в песчаной зоне, — рассказал руководитель облуправления сельского хозяйства Нурби Джигитеков. — По данным акиматов районов, к зимовке заблаговременно подготовлено, к зиме отремонтировано 5 564 жилых чабанских дома, 2 184 кошары, 936 других хозяйственных помещений для зимовки скота.

По словам спикера, благодаря благоприятному весенне-летнему сезону 2023 года, на естественных сенокосах было много натуральной травы, и кампания по заготовке кормов для животных прошла успешно.

В ходе подготовки к зиме, за счет пахотных земель, отданных под кормовые культуры, и за счет естественных сенокосов заготовлено 2 104,5 тонны сена, при этом план выполнен на 102,8%, 442,4 тысячи тонн соломы (план 100,9%), 87,3 тысячи тонн сенажа, 81 тысяча тонн силоса (план 100%).

По итогам уборочной кампании зерновых культур во всех категориях хозяйств в соответствии с нормативами на фураж было выделено 350 тысяч тонн зерновых культур, отметил спикер.

По информации ведомства, в Жамбылской области функционируют четыре крупных предприятия, выпускающие корма — ТОО «Торговый дом GOODLOOK», СПК «Кордай-Корм», ТОО «Луговский конный завод», ТОО «Ел-Даулет». В целом они выпускают до 89 400 тонн концентрированных кормов в год.

— В итоге на период зимовки 2023–2024 годов на каждую условную голову зимующего поголовья было заготовлено 12 центнеров кормовых единиц различных кормов, в прошлом году этот показатель составлял 9 центнеров. Основная часть заготовленного сена была заблаговременно складирована в местах зимовки скота. В течение 2023 года на приобретение комбикормов, выплаты заработной платы работникам, обновления оборудования и проведение важных сезонных работ, связанных с подготовкой к зимовке, фермерам-животноводам по программе субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности животноводства и качества продукции, выплачено 10,2 млрд тенге субсидий. А 5 млрд из этой суммы выплачено в декабре прошлого года за счет дополнительных средств, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан, — пояснил спикер.

Он пояснил, что по предложению областного управления сельского хозяйства во всех районах области под руководством заместителей акимов районов созданы оперативные штабы по проведению зимовки.

Созданные штабы позволили оперативно решать проблемы, возникающие во время зимовки, дали возможность при необходимости рационально использовать ресурсы крупных предприятий района — оказание транспортных услуг, расчистка дорог и прочее.

К зимнему сезону в хозяйствах всех категорий области эксплуатируется 1 347 единиц тракторов и 758 единиц автотехники. Заключены меморандумы между акиматами и крупными предприятиями о выделении в случае необходимости специальной техники.

— Успешное проведение зимовки без потерь, является залогом высоких показателей. Поэтому принимаются все комплексные меры по организации зимовки скота, которая проходит организованно и без потерь, — отметил Нурби Джигитеков.

Жамбылская область является традиционно животноводческим регионом. А также одним из преимущественно сельскохозяйственных регионов страны. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения — 3,5 млн га.