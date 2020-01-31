Около 90 % составила доля электронных услуг в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Доля электронных услуг в Туркестанской области превысила 86%. Из 723 услуг, включенных в перечень государственных структур, 389 предоставляются в регионе. 192 из них были реализованы местными исполнительными органами, 197 - через территориальные подразделения центральных государственных органов. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента Агентства государственной службы Республики Казахстан по Туркестанской области, председатель Совета по этике Болат Исаков, передает МИА «Казинформ».

По словам начальника ведомства, благодаря содействию местных исполнительных органов, в прошлом году было оказано 11 709 161 услуга, доля электронных услуг составила 86,1%. Этот показатель увеличился на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

«В прошлом году было проведено 73 проверки в сфере оказания государственных услуг по Туркестанской области. Выявлено 1704 нарушения. Это на 30% ниже по сравнению с предыдущим годом. Для устранения данных нарушений департаментом внесено 151 предписание, 49 сотрудников привлечены к различным дисциплинарным взысканиям «, - сказал Б. Исаков.

Наряду с этим, в прошлом году в регионе было решено более 150 задач с помощью мобильного приложения «Цифровой агент» - (Digital agent). В целях контроля, специалисты отдела организовали 95 проверок, в результате которых было выявлено 225 нарушений государственной службы. В то же время внесено 66 предложений, 58 человек привлечены к дисциплинарным взысканиям. По результатам проверки, 8 должностных лиц, не соблюдавших Кодекс этики, заключением Совета по этике, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также было рассмотрено более 610 заявлений от физических и юридических лиц в сфере контроля государственной службы с участием специалистов департамента.

Стоит отметить, что в 2019 году состоялось 10 заседаний Совета по этике, на котором было рассмотрено 123 вопроса, 88 из которых были дисциплинарными. В свою очередь, Совет по этике направил 58 предложений о дисциплинарных мерах, в отношении 57 лиц приняты необходимые взыскания. Дисциплинарные дела увеличились на 54% по сравнению с 2018 годом, а количество представлений в Совет по этике, увеличилось на 7,8% по сравнению с прошлым годом.