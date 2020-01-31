+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -26 °С
Алматы: -7 °С
USD 378.80 EUR 417.32
RUB 6.02 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 90 % составила доля электронных услуг в Туркестанской области

31 Января 2020 03:24
Поделиться:
Около 90 % составила доля электронных услуг в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Доля электронных услуг в Туркестанской области превысила 86%. Из 723 услуг, включенных в перечень государственных структур, 389 предоставляются в регионе. 192 из них были реализованы местными исполнительными органами, 197 - через территориальные подразделения центральных государственных органов. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента Агентства государственной службы Республики Казахстан по Туркестанской области, председатель Совета по этике Болат Исаков, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аскар Мамин встретился с зарубежными экспертами в области инноваций и цифровизации
В Казахстане будет открыта школа высоких технологий 137 млрд инвестиций поможет привлечь цифровизация в 2020 году Казахстанцам предложили получать еще две соцуслуги с помощью SMS

По словам начальника ведомства, благодаря содействию местных исполнительных органов, в прошлом году было оказано 11 709 161 услуга, доля электронных услуг составила 86,1%. Этот показатель увеличился на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

«В прошлом году было проведено 73 проверки в сфере оказания государственных услуг по Туркестанской области. Выявлено 1704 нарушения. Это на 30% ниже по сравнению с предыдущим годом. Для устранения данных нарушений департаментом внесено 151 предписание, 49 сотрудников привлечены к различным дисциплинарным взысканиям «, - сказал Б. Исаков.
Наряду с этим, в прошлом году в регионе было решено более 150 задач с помощью мобильного приложения «Цифровой агент» - (Digital agent). В целях контроля, специалисты отдела организовали 95 проверок, в результате которых было выявлено 225 нарушений государственной службы. В то же время внесено 66 предложений, 58 человек привлечены к дисциплинарным взысканиям. По результатам проверки, 8 должностных лиц, не соблюдавших Кодекс этики, заключением Совета по этике, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также было рассмотрено более 610 заявлений от физических и юридических лиц в сфере контроля государственной службы с участием специалистов департамента.

Стоит отметить, что в 2019 году состоялось 10 заседаний Совета по этике, на котором было рассмотрено 123 вопроса, 88 из которых были дисциплинарными. В свою очередь, Совет по этике направил 58 предложений о дисциплинарных мерах, в отношении 57 лиц приняты необходимые взыскания. Дисциплинарные дела увеличились на 54% по сравнению с 2018 годом, а количество представлений в Совет по этике, увеличилось на 7,8% по сравнению с прошлым годом.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Цифровой Казахстан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив