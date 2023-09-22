Около 90 км дорог отремонтировали в Караганде

В Караганде в текущем году отремонтировали почти 86 км автодорог. Из них большинство – улицы частного сектора. Там строители заасфальтировали грунтовые дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из крупных городских проектов – ремонт дороги по улице Космонавтов. Здесь идет реконструкция дорожного полотна и устройство ливневой канализации. Открыть движение по улице Космонавтов подрядчик обещает до конца октября. Дорога станет четырехполосной. Глава региона Ермаганбет Булекпаев ознакомился с ходом ремонтных работ.

Фото: МИА "Казинформ"

- Мы уложили два слоя асфальта. Верхний слой на следующий год. Проложено уже 1,5 км ливневой канализации. До этого ливневки не было. Из-за дождя почти месяц не могли работать в полную силу. Сейчас круглосуточно принимаем асфальт. Работает больше 60 человек и 28 единиц техники. Параллельно делаем тротуары, бордюры, устанавливаем опоры освещения. Осталось 400 метров до улицы Гоголя. Планируем заасфальтировать и открыть движение до конца октября. Сдача в следующем году, – говорит руководитель проекта Геворг Согоян.

Фото: МИА "Казинформ"

Ермаганбет Булекпаев осмотрел средний ремонт дороги на улице Сараырка. На 1,5 км идет укладка верхнего слоя щебёночно-мастичного асфальта. Если позволит погода, подрядчик закончит все работы до конца недели.

Глава региона дал поручение акиму Караганды Мейраму Кожухову держать все работы по ремонту дорог на личном контроле. Больше внимания уделять качеству и выполнять всё в срок. Жители не должны испытывать неудобства, подчеркнул он.

- В следующем году обязательно надо начать работу на привокзальной площади. Облагородить сквер, сделать тротуары, чтобы люди могли нормально ходить. Держать в чистоте и порядке фонтан. Эта площадь – лицо города, – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Что касается областных дорог. Средний ремонт проходит на 175 км. Из 11 проектов семь уже завершено, на других ремонт продолжается.