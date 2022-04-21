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Около 90 ДТП с участием автобусов произошло в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
21 Апреля 2022, 14:20
Около 90 ДТП с участием автобусов произошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 89 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов произошло в Алматы с начала года, погибли четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За три месяца этого года произошло 89 ДТП, где погибли 4 человека, травмированы 105 человек», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

Ранее в полиции сообщили, что в 2021 году в Алматы по вине водителей общественного транспорта произошло 264 ДТП, в результате чего 9 человек погибли, еще 344 травмированы.

Как отметили в ведомстве, причины дорожно-транспортных происшествий в основном происходят из-за низкой транспортной дисциплины самих водителей.

В департаменте полиции также добавили, что за три месяца этого года на дорогах города с участием мопедов зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в результате чего 72 человека получили различные травмы. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 38 лиц, управляющих мопедами.

Алматы   Борьба с преступностью   ДТП   Транспорт   Безопасность  
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