Около 9 млрд тенге на субсидирование удобрений и семян выделят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области определили суммы на субсидирование минеральных удобрений, развитие семеноводства и племенного животноводства. Соответствующие проекты постановлений появились на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно размещенным документам, на субсидирование удобрений, за исключением органических, в регионе планируют выделить чуть более 7 млрд тенге. В пояснительной записке указано, что целью бюджетной программы является повышение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, сохранение плодородия почвы за счет внесения минеральных удобрений. В проекте постановления содержится ряд требований к предоставлению субсидий сельхозтоваропроизводителям.

На развитие семеноводства в этом году планируют выделить 1,7 млрд тенге. Наибольшая сумма – более 680 млн тенге – предусмотрена на субсидирование элитных семян.

По проекту постановления на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства выделят 9,5 млрд тенге, в том числе около 2,5 млрд тенге из местного бюджета. Средства из местного бюджета пойдут на удешевление стоимости затрат на корма сельскохозяйственным животным и производства и переработки кобыльего молока.

Фото: greenlightworldwide.com