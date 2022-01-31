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Около 9,5 млрд тенге выделили отрасли культуры в СКО

31 Января 2022 12:49
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Около 9,5 млрд тенге выделили отрасли культуры в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области для сферы культуры в этом году выделили около 9,5 млрд тенге. Это на 30% больше, нежели в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На коллегии и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов рассказал, что на капитальный ремонт объектов сферы потратят 1,2 млрд тенге. На ремонт объектов в сельских населенных пунктах по проекту «Ауыл – Ел бесігі» - 965 млн тенге, за счет областного бюджета - 293 млн тенге. В том числе на капитальный ремонт здания картинной галереи - 175 млн тенге.

«В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» представлена дополнительная потребность на реконструкцию и капитальный ремонт восьми объектов культуры в сельских населенных пунктах на общую сумму более 1 млрд тенге. В этом году через управление строительства выделены бюджетные средства на строительство здания казахского театра и реконструкцию музея исламской культуры», - сказал Д.Абдриисов.

Он обратил внимание на некачественное планирование проектов и несвоевременное освоение выделенных средств в районах в прошлом году и рекомендовал учесть все недоработки.

«В 2022 году планируется проведение многих знаковых культурных мероприятий. Отмечается 150-летие Ахмета Байтурсынова, 120-летие Габита Мусрепова, 100-летие Сафуана Шаймерденова, 90-летие Какимбека Салыкова. Юбилеи выдающихся личностей - это важная часть культурной жизни общества, имеющая историческое, духовное и культурное значение, существенно способствующая развитию исторического самосознания граждан. Переиздаются роман Г. Мусрепова «Улпан», роман Сафуана Шаймерденова «Алақаны ағалар», сборник избранных стихов Какимбека Салыкова. Запланирован комплекс ономастических мероприятий», - добавил Д. Абдриисов.


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#Северо-Казахстанская область   #Культура   #Акимат   #Строительство   #Бюджет   #Финансы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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