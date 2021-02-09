Около 840 медицинских работников привились от COVID-19 в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Поэтапная вакцинация населения против коронавирусной инфекции в Республике Казахстан началась с 1 февраля 2021 года. С 1 по 8 февраля в Туркестанской области вакцинировали около 840 медицинских работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Кроме того, в регионе за последние сутки зарегистрировано 7 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составляет 0,16%. В целом, с начала пандемии зарегистрировано 4 176 случаев заболевания КВИ, из них бессимптомных – 2 682, в том числе 1 671 человек получил стационарное лечение.

На сегодняшний день в области проводится поэтапная вакцинация против КВИ с использованием российской вакцины «Спутник V». Вакцину от коронавируса следует вводить в два этапа с интервалом в 21 день. Первая доза дает непродолжительный защитный эффект за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает.

Напомним, что вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.

Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



































