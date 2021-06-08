Около 83 тысяч человек полностью вакцинировались от коронавируса в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полным ходом идет вакцинация против коронавируса. В области более 234 тыс. человек изъявили желание получить прививку от Covid-19. Вторым компонентом вакцинировано почти 83 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В акимате сообщили, что на сегодняшний день в регионе функционируют 128 прививочных пунктов, а количество выездных прививочных бригад достигло 80.

В медицинских учреждениях сформирован двухмесячный запас лекарственных средств и специальных защитных средств. Дефицита лекарств в регионе не наблюдается.

За последние сутки коронавирус выявлен у 20 граждан. Суточный прирост составляет 0,31%. Количество государственных лабораторий для проведения ПЦР-тестов увеличено с 3 до 10 единиц.

В целом, в регионе с начала пандемии проведено более 766 тыс. ПЦР-тестов. За последние сутки в лабораториях обследовано 1666 человек. Кроме того, в области развернуто 1200 инфекционных, 300 карантинных и 188 реанимационных коек.



