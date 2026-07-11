Около 800 жителей Акмолинской области пострадали от укусов клещей

В Акмолинской области зарегистрировано шесть случаев клещевого энцефалита, два случая боррелиоза и один случай туляремии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил главный государственный санитарный врач Акмолинской области Серик Омарханов, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество обращений из-за укусов клещей выросло в 1,2 раза.

В текущем году от укусов клещей пострадал 791 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 678 человек. Из общего числа пострадавших 198 детей в возрасте до 14 лет. Все пострадавшие своевременно обратились за медицинской помощью.

— Профилактическое лечение иммуноглобулином получил 591 человек. Не получили 200 (25%), в том числе по причине позднего обращения (более 3 суток) — 12 случаев, по медицинским противопоказаниям — два, отказ — 16. Укусы произошли на неэндемичных территориях-170, — отметил Серик Омарханов.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Бурабайском районе — 230 случаев, в Кокшетау — 200 случаев и в Сандыктауском районе — 152 случая.

— С начала эпидемического сезона зарегистрировано шесть лабораторно подтвержденных случаев клещевого энцефалита: два случая — в Бурабайском районе, два — в Сандыктауском районе и два — в городе Кокшетау. Кроме того, зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза — по одному в Сандыктауском и Бурабайском районах, — поделился спикер.

По сравнению с прошлым годом заболеваемость клещевыми инфекциями выросла в 1,3 раза. За аналогичный период 2025 года были зарегистрированы четыре случая клещевого энцефалита и два случая боррелиоза.

Сандыктауский район признан эндемичной территорией по клещевому энцефалиту. Ежегодно весной и осенью здесь проводится противоклещевая обработка мест отдыха общей площадью 99 гектаров. Кроме того, местные исполнительные органы финансируют профилактические мероприятия в местах отдыха и массового посещения людей, чтобы снизить риск распространения инфекционных и особо опасных заболеваний — таким, как чума, туляремия.

Согласно нормативным правовым актам, вакцинации против клещевого энцефалита подлежат лица, деятельность которых связана с пребыванием в природном очаге клещевого энцефалита: работники леса, работники пилорам, лесорубы, лесники, пастухи, механизаторы, а также лица, регулярно посещающие природные очаги по роду деятельности. Ежегодно проводится вакцинация против клещевого энцефалита. В текущем году в регионе подлежало вакцинации 357 человек, привито -303. В наличии имеется 164 дозы вакцины против клещевого энцефалита.

— Жителям Сандыктауского района и лицам, пострадавших от укуса клеща на эндемичной территории, необходимо обратиться за медицинской помощью в медицинскую организацию для получения иммуноглобулина незамедлительно. При укусе клеща на других территориях области экстренная иммунопрофилактика проводится в первые 72 часа, что является критически важным для проведения экстренной профилактики иммуноглобулином и снижения риска заболевания, при обращении в поздние сроки иммуноглобулин не показан, — отметил главный госсанврач области.

При обращении за медицинской помощью клеща, снятого с тела человека, направляют на лабораторное исследование. Исследование клеща проводится на бесплатной основе. С начала эпидсезона исследовано более 337 особей клещей, в результатах антитела к вирусу клещевого энцефалита не обнаружены.

Как отметил спикер, для экстренной иммунизации после укуса клеща в области имеется иммуноглобулин против клещевого энцефалита в количестве 464 дозы.

— Клещи являются источниками не только клещевого энцефалита, ККГЛ, но и туляремии. К примеру, в начале июня у жителя города Косши зарегистрирован случай заболевания с диагнозом «Туляремия, кожная форма средней степени тяжести (подтверждённый случай). При сборе эпидемического анамнеза установлено, р заболевший с 17 мая по 4 июня 2026 года находился на даче, расположенной в Сандыктауском районе, где имел место укус клеща, отмечались гиперемия, зуд, боль в месте укуса, — добавил Серик Омарханов.

Что делать для профилактики клещевого энцефалита — читайте в материале.