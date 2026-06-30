Что делать для профилактики клещевого энцефалита

В рамках эпидемиологического надзора обследовано 454 человека с подозрением на клещевой энцефалит, лабораторно подтверждено 24 случая. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Одним из заболеваний, характерных для летнего периода является клещевой энцефалит. В нашей стране эндемичными территориями являются город Алматы и его окрестности, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, область Жетысу, Кокпектинский район области Абай, Сандыктауский район Акмолинской области и Айыртауский район Северо-Казахстанской области. Ежегодно в Казахстане регистрируется от 24 до 48 случаев клещевого энцефалита, а число обращений после укусов клещей составляет от 10 до 16 тысяч человек. В текущем году зарегистрировано 24 случая клещевого энцефалита. Случаи заболевания зарегистрированы в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, а также в городах Алматы и Астана, — сказал С. Бейсенова.

По ее словам, с начала сезона в медицинские организации обратились более 13 тысяч человек, из них 45% — дети до 14 лет. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях и городе Алматы. В рамках эпидемиологического надзора обследовано 454 человека с подозрением на клещевой энцефалит, лабораторно подтверждено 24 случая. Также исследовано 1 200 клещей, снятых с людей. Положительный результат на вирус клещевого энцефалита выявлен в 20 случаях — это 1,7% от количества обследованных клещей. Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином проведена почти 12 тысячам человек, что составляет более 90% от общего числа пострадавших.

Как сообщила С. Бейсенова, в настоящее время в эндемичных регионах имеются порядка 16 литров иммуноглобулина. Подана заявка на дополнительную закупку более 31 литра иммуноглобулина (Курсовая средняя доза иммуноглобулина для взрослого составляет от 70 мл до 130 мл — ред.).

Плановой вакцинации против клещевого энцефалита подлежат лица, деятельность которых связана с пребыванием в природном очаге клещевого энцефалита. С начала года против клещевого энцефалита привито более 9 тысяч человек из данного контингента. В природных очагах клещевого энцефалита проводится противоклещевая обработка.

Спикер напомнила, что сезон активности клещей продолжается и озвучила рекомендации: при посещении лесных, парковых и других природных территорий соблюдать меры профилактики: носить одежду, которая должна максимально предотвратить проникновение клещей; использовать репелленты и регулярно осматривать одежду и открытые участки тела. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью для его безопасного удаления и решения вопроса о проведении экстренной профилактики. Если после укуса появляются повышение температуры, головная боль, слабость или другие симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу и обязательно сообщить о факте укуса.

Ранее сообщалось, что более 600 жителей СКО обратились за медпомощью после укусов клещей.