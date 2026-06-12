Более 600 жителей СКО обратились за медпомощью после укусов клещей

В Северо-Казахстанской области число пострадавших от укусов клещей не снижается. Вместе с тем по сравнению с прошлым годом количество случаев заражения клещевым энцефалитом стало меньше, передает корреспондент Kazinform.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, с наступлением теплой погоды за медицинской помощью после укусов клещей обратились 617 человек, из них 148 — дети. У одного подростка из Кызылжарского района диагностирован клещевой энцефалит.

Число заболевших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в пять раз.

Клещевой энцефалит — это острое инфекционное заболевание, поражающее преимущественно центральную нервную систему. В результате болезни человек может стать инвалидом и даже умереть. Вирус передается человеку главным образом при укусе иксодовых клещей. Кроме того, специалисты предупреждают, что существует риск заражения инфекцией через некипяченые молочные продукты. Поэтому молоко перед употреблением необходимо обязательно кипятить.

По словам врачей, наиболее эффективным способом защиты от клещей является вакцинация. Также при выезде на природу рекомендуется надевать светлую одежду, полностью закрывающую тело, а также использовать специальные репелленты. После прогулки важно тщательно осматривать одежду и тело.

— Если клещ присосался к коже, его необходимо как можно быстрее и правильно удалить. Специалисты рекомендуют осторожно извлечь клеща с помощью пинцета или нити, а место укуса обработать антисептиком. После этого необходимо обязательно обратиться в медицинское учреждение. При необходимости в течение первых 72 часов вводится иммуноглобулин, что позволяет предотвратить развитие заболевания, — отмечают специалисты.

Ранее сообщалось о том, что в Шымкенте за медицинской помощью после укусов клещей обратились 475 человек.