Около 800 ОСИ создали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зарегистрировано 770 объединений собственников имущества (ОСИ) и создано 2 843 простых товариществ (ПТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно Закону «О жилищных отношениях» до 1 июля этого года жители многоквартирных домов в Казахстане должны упразднить кооперативы собственников квартир (КСК) и создать ОСИ или ПТ.

«На сегодня в Алматы насчитывается 8 879 многоквартирных жилых домов, зарегистрировано 770 ОСИ и создано 2 843 ПТ с общим охватом порядка 3 908 многоквартирных жилых домов или 55%», - ответили в пресс-службе акимата на запрос МИА «Казинформ».

В акимате также ответили на обращения граждан. Жители в соцсетях сообщили, что руководители КСК препятствуют деятельности ОСИ, не передают документацию.

«Согласно правилам, все материалы по дому действующий орган управления (КСК - прим. авт.) обязан передать в течение трех рабочих дней после получения уведомления. В случае отказа в добровольной передаче жители могут подать в судебные органы, поскольку согласно Закону РК «О жилищных отношениях» споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом», - ответили в акимате.

Ранее заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков заявил, что до 1 июля 2022 года все старые формы управления - КСК, должны по акту передать вновь созданным ОСИ и ПТ все имеющиеся технические, финансовые и иные документы и произвести ликвидацию в порядке, определенном законодательством РК.

Осенью прошлого года в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК поясняли, как осуществляется процедура перехода из КСК в ОСИ.