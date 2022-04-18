РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:43, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Около 800 ОСИ создали в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зарегистрировано 770 объединений собственников имущества (ОСИ) и создано 2 843 простых товариществ (ПТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно Закону «О жилищных отношениях» до 1 июля этого года жители многоквартирных домов в Казахстане должны упразднить кооперативы собственников квартир (КСК) и создать ОСИ или ПТ.

    «На сегодня в Алматы насчитывается 8 879 многоквартирных жилых домов, зарегистрировано 770 ОСИ и создано 2 843 ПТ с общим охватом порядка 3 908 многоквартирных жилых домов или 55%», - ответили в пресс-службе акимата на запрос МИА «Казинформ».

    В акимате также ответили на обращения граждан. Жители в соцсетях сообщили, что руководители КСК препятствуют деятельности ОСИ, не передают документацию.

    «Согласно правилам, все материалы по дому действующий орган управления (КСК - прим. авт.) обязан передать в течение трех рабочих дней после получения уведомления. В случае отказа в добровольной передаче жители могут подать в судебные органы, поскольку согласно Закону РК «О жилищных отношениях» споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом», - ответили в акимате.

    Ранее заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков заявил, что до 1 июля 2022 года все старые формы управления - КСК, должны по акту передать вновь созданным ОСИ и ПТ все имеющиеся технические, финансовые и иные документы и произвести ликвидацию в порядке, определенном законодательством РК.

    Осенью прошлого года в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК поясняли, как осуществляется процедура перехода из КСК в ОСИ.

    Теги:
    Алматы ЖКХ
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!