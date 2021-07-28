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вчера 22:06
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вчера 21:21
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Около 800 детей из Туркестанской области отдохнут в летнем лагере
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Около 800 детей из Туркестанской области отдохнут в этом году в летнем лагере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Летний детский оздоровительный лагерь, находящийся на балансе ГККП «Детско-юношеский центр» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, в этом году организовал летний отдых для 760 детей.
Лагерь расположен в селе Кушата в Сауранском районе. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и социально неблагополучных семей путевки в лагерь предоставляются бесплатно. Отдых для детей организован в 5 смен, по 152 ребенка в каждую смену.
Во время летних каникул в местах отдыха были соблюдены все требования карантинного режима, организована работа по предупреждению распространения эпидемии.
Летний оздоровительный лагерь для детей открыт с 18 июня 2021 года.
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