Около 80 новых школ откроют к 1 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 80 новых школ распахнут свои двери для школьников к началу учебного года. Всего до конца года планируется ввести более 230 школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

«По поручению Главы государства до конца 2025 года в стране будет построено 1000 школ. В прошлом году были введены в эксплуатацию 277 школ. В этом году планируется ввести еще 230 школ. 80 школ откроется уже к 1 сентября. Сейчас ведется работа с местными исполнительными органами, чтобы они завершили в срок строительство остальных школ. Отметим, что финансирование и ход строительства школ по закону в ведении акиматов. Проведение госзакупок, подготовка проектно-сметной документации, выделение земельных участков, подведение инженерной инфраструктуры, строительство и прием в эксплуатацию – все эти процессы, возложенные на местные акиматы, нуждаются в пересмотре и оптимизации, сейчас специальная рабочая группа занимается этим. Отдельная проблема – это точечная застройка, практика выдачи акиматами разрешения на строительство домов без возведения школы, из-за чего существующие школы сразу же становятся трехсменными. Мы настаиваем на том, чтобы законодательно полностью исключить такую возможность», – рассказал вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

Больше всего новых школ строится в регионах, где идет активный демографический рост, и не хватает ученических мест. Это Алматинская, Атырауская области и города Нур-Султан, Алматы.

Также в регионах завершается капитальный ремонт более 200 школ.