20 Августа 2022 11:01

Около 80 человек ищут упавшего в реку мальчика в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 11-летний мальчик по своей неосторожности упал в реку Каскеленка больше суток назад, его унесло течением. Он находился на отдыхе с семьей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родные ребенка просят волонтеров, всех желающих помочь в поисках мальчика.

«Али с родными отдыхал на природе возле речки. Мальчик захотел сфотографироваться на берегу реки, внезапно сорвался и упал в реку. Мама старалась спасти сына, но все ее попытки оказались безуспешными», - говорится в посте в Instagram .

По данным ДЧС Алматинской области, сообщение о том, что в Каскеленском ущелье Карасайского района по своей неосторожности упал в реку Каскеленка мальчик, поступило 18 августа в 14:40 часов.

«На место вызова незамедлительно были направлены сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Карасайского района и пожарной части города Каскелен - 8 сотрудников и 2 единицы техники, личный состав РОСО Алматы - 8 спасателей и одна единица техники», - уточнили в пресс-службе ДЧС.

Также в поисках задействовано около 80 человек, в том числе сотрудники полиции, родственники, местное население и волонтеры. На данный момент поиски продолжаются.

Фото: www.instagram.com/kaskelenkz