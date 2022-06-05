Около 8 млн казахстанцев проголосовали на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 20:00 по времени Нур-Султана проголосовало 7 936 655 человек на референдуме. Об этом сообщил секретарь Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная комиссия референдума объявляет о завершении голосования по состоянию на 20:00 в 12 регионах страны и на 12 иностранных участках. По оперативным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, имеется следующая статистика об участии граждан в референдуме: Акмолинская область – 73,81, Актюбинская область – 55,90, Алматинская область – 72,83, Атырауская область – 62,45, Западно-Казахстанская область – 65,49, Жамбылская область – 69,59, Карагандинская область – 77,39, Костанайская область – 72,28, Кызылординская область – 75,02, Мангистауская область – 59,14, Павлодарская область – 75,53, Северо-Казахстанская область – 75,49, Туркестанская область – 80,66, Восточно-Казахстанская область – 77,49, г. Нур-Султан – 57,06, г. Алматы – 32,25, г. Шымкент – 72,53 %. В целом по стране в список граждан, имеющих право и возможность участвовать в референдуме, было включено 11 732 699 человек. Бюллетень получили 7 936 655 граждан. Это 67,65 % граждан, включенных в список для голосования», - сказал Мухтар Ерман на брифинге.

Он также отметил, что предварительная итоговая информация по явке граждан на голосование будет предоставлена в 22:00 часов совместно с Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областями.