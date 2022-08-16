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Около 790 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
16 Августа 2022 08:22

Около 790 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 178,

в городе Алматы – 79,

в городе Шымкент – 7,

в Акмолинской области – 80,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области - 21,

в Атырауской области – 15,

в ВКО – 23,

в Абайской области - 6,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 42,

в Карагандинской области – 159,

в Улытауской области - 17,

в Костанайской области – 29,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 27,

в Павлодарской области – 52,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 378 687 случаев.


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