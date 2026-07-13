Около 7000 женщин проходят службу в Вооруженных силах Казахстана

Сегодня женщины являются неотъемлемой частью Вооруженных сил Республики Казахстан, успешно выполняя широкий спектр задач наравне с мужчинами. В рядах казахстанской армии проходят службу около семи тысяч женщин, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

Среди них около 1000 офицеров и свыше шести тысяч военнослужащих по контракту. 11 женщин занимают руководящие должности.

Женщины проходят службу практически во всех видах и родах войск. Они занимают должности медицинских работников, психологов, финансистов, юристов, специалистов связи, кадровых органов, подразделений материально-технического обеспечения, делопроизводства и информационных технологий.

Фото: Минобороны РК

Наряду с этим женщины служат в подразделениях боевого обеспечения, являются офицерами штабов и инструкторами, осваивают специальности летчиков, снайперов и военнослужащих подразделений специального назначения. Они совершают прыжки с парашютом, собирают и управляют беспилотными летательными аппаратами, выполняя задачи по обеспечению боеготовности Вооруженных сил.

Для девушек также открыты возможности получения военного образования. В 2002 году в Военном институте Сухопутных войск состоялся первый выпуск женщин по специальности «Связь». Многие выпускницы продолжают воинскую службу и сегодня, достигнув высоких офицерских званий, в том числе звания полковника.

Фото: Минобороны РК

С 2023 года Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова осуществляет набор девушек на военно-медицинский факультет. После завершения обучения выпускницы получают первое офицерское звание «лейтенант» и продолжают службу в Вооруженных силах Республики Казахстан.

Действующее законодательство не предусматривает обязательный призыв женщин на срочную воинскую службу, и вопрос о введении такой нормы в настоящее время не рассматривается. Желающие заключить контракт с Вооруженными силами могут обратиться в местные органы военного управления по месту жительства, либо в воинскую часть для получения подробной информации о порядке поступления на воинскую службу, требованиях к кандидатам и условиях ее прохождения.

Фото: Минобороны РК

Ранее сообщалось о том, что специалистов по беспилотным системам готовят в Сухопутных войсках Казахстана.