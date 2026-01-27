РУ
    18:27, 26 Январь 2026

    Около 700 тысяч казахстанцев регулярно делают ставки — Минфин

    В Министерстве финансов РК озвучили статистику налоговых поступлений от деятельности букмекерских контор, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Букмекерские конторы и тотализаторы обяжут передавать данные в налоговые органы
    Фото: КГД Министерства финансов РК

    В ведомстве прошла презентация цифровых проектов. По данным вице-министра финансов Ержана Биржанова, связи с внесенными в законодательство изменениями количество взносов по налогам от букмекерских контор уменьшилось.

    — В целом, за период больше года ставок было поставлено на сумму 1,6 трлн тенге. Выигрыши составили 1,2 трлн тенге. То есть, возвратность составила 75%, 25% оседает у организаций. Почти 700 тысяч человек постоянно делают ставки, — отметил вице-министр.

    Таким образом, ставки делают примерно 15-20% взрослого населения страны.

    Ранее мы писали о том, что Генеральная прокуратура РК в ходе проверки в Казахстанской Федерации футбола и футбольных клубах выявила факты договорных матчей и участия в ставках в букмекерских конторах.

    Карина Кущанова
