Около 700 тысяч казахстанцев регулярно делают ставки — Минфин

В ведомстве прошла презентация цифровых проектов. По данным вице-министра финансов Ержана Биржанова, связи с внесенными в законодательство изменениями количество взносов по налогам от букмекерских контор уменьшилось.

— В целом, за период больше года ставок было поставлено на сумму 1,6 трлн тенге. Выигрыши составили 1,2 трлн тенге. То есть, возвратность составила 75%, 25% оседает у организаций. Почти 700 тысяч человек постоянно делают ставки, — отметил вице-министр.

Таким образом, ставки делают примерно 15-20% взрослого населения страны.

Ранее мы писали о том, что Генеральная прокуратура РК в ходе проверки в Казахстанской Федерации футбола и футбольных клубах выявила факты договорных матчей и участия в ставках в букмекерских конторах.